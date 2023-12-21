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В детсаду Уфы извинились перед матерью ребенка с ДЦП за поведение воспитателя

В Уфе уволена воспитатель детсада, издевавшаяся над ребенком-инвалидом

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Depositphotos

В Уфе уволили воспитателя частного детского сада, которую обвинили в жестоком обращении с ребенком с детским церебральным параличом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в управляющей компании сети «Бэби-клуб». В учреждении также пообещали провести проверку персонала.

«Воспитатель, резко отреагировавший на поведение ребенка в одном из детских садов федеральной сети «Бэби-клуб», уволен по инициативе управляющей компании. В связи с инцидентом, произошедшим 20 октября в Уфе, управляющая компания также проведет дополнительную проверку на соответствие детского сада корпоративным стандартам», — сообщили представители сети.

В управляющей компании отметили, что считают недопустимым поведение воспитателя и приносят извинения родителям ребенка.

«Бэби-сад на улице Киекбаева в Уфе восемь лет работает для детей и родителей. Наши клиенты любят и доверяют нам, так же как и во всех садах и клубах сети в РФ. От лица федеральной сети мы искренне приносим извинения родителям ребенка», — заверили в сети «Бэби-клуб».

Жительница Уфы обвинила сотрудницу частного детсада в том, что она применила силу к ее шестилетнему сыну с ДЦП. По словам женщины, ребенок стал больше плакать перед сном и жаловаться на воспитателя. Впоследствии она увидела записи с камер, на которых воспитатель таскала ребенка по комнате и толкала его.

Женщина забрала сына из детского сада и обратилась в прокуратуру. Воспитателю выписали штраф, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Ранее детсад в Забайкалье оштрафовали за воспитательницу, дважды ударившую ребенка по лицу.

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