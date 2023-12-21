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В Березниках прохожие спасли ребенка, провалившегося в канализационный люк

В Пермском крае мальчик упал в канализационный люк

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ЧП БЕРЕЗНИКИ !/VK

В городе Березники Пермского края прохожие помогли ребенку, провалившемуся в открытый канализационный люк, мальчик не пострадал, но сильно промок. Об этом сообщается в группе «Подслушано Березники» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 21 декабря днем, к людям, стоявшим на автобусной остановке, подбежал испуганный ребенок и рассказал, что его друг только что провалился в канализационный люк. Неравнодушные горожане поспешили на помощь.

«Мы с женщиной его достали, мальчик весь промок, с испуганным видом пошел домой. Спасибо другому мальчику, который кричал и звал на помощь, мимо проходили люди и никак не обращали на него внимания», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Женщина возмущена тем, что люди не реагировали на крики мальчика, и не понимает, почему люк на колодце оказался открытым.

Ранее ребенок, катаясь с горки, провалился в открытый люк с водой.

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