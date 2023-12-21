В магаданском онкодиспансере пациентам выдали полотенца с изображением рака

В Магадане пациентам онкодиспансера выдали полотенца, на которых изображен рак. Об этом сообщает »ИА Регнум».

По информации агентства, в медицинском учреждении закупили новые полотенца с изображениями знаков зодиака, среди которых есть рак. Пациенты, которые получили такие средства для вытирания, сочли это неуместным издевательством.

Жалобы недовольных пациентов дошли до регионального министерства здравоохранения. Сообщается, что руководство онкодиспансера уже избавилось от полотенец с раками.

До этого Росздравнадзор инициировал проверку в рязанском онкологическом диспансере, в котором могли закончиться необходимые лекарства. О ситуации рассказала читательница местного издания.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают мРНК-вакцину для лечения агрессивного рака.