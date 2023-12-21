Девятилетний краснодарец провалился в яму и увяз в грязи

В Краснодарском крае девятилетний ребенок провалился в яму и увяз в грязи. Об этом сообщает »Кубань 24».

По информации издания, инцидент произошел 19 декабря в станице Геймановская Тбилисского района. По словам очевидцев, мальчик провалился в яму, которую не огородили после установки фонарей.

Для эвакуации мальчика из ямы потребовалось несколько человек — ребенка выкапывали лопатой около часа. После этого школьника доставили в медицинское учреждение с переохлаждением.

До этого в Ивановской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения детей в яму с кипятком. Пятеро несовершеннолетних попали в медицинские учреждения с ожогами конечностей.

Ранее ребенок, катаясь с горки, провалился в открытый люк с водой.