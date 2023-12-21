Ректор МГИМО назвал политизированной зарубежную критику нового учебника истории

Поступавшая из-за рубежа критика нового российского учебника истории для старших классов слишком политизирована, чтобы воспринимать ее всерьез. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, сообщает ТАСС.

«Нам довелось выслушать немало критики со стороны оппонентов, прежде всего тех, кто вещает из-за границы. (…) Она очень политизирована», — сказал Торкунов, выступая в лектории Российского общества «Знание» в Москве.

Одновременно с этим ректор МГИМО — один из авторов учебника — пояснил, что некоторые критические замечания, полученные со стороны российской общественности, были учтены там, где авторы «сочли это разумным».

По мнению Торкунова, учебник истории нельзя рассматривать как «затвердевший, замертвевший материал» — напротив, он должен обновляться.

24 ноября Торкунов заявил о завершении подготовки государственного учебника по истории для старших классов.

17 ноября в Российском военно-историческом обществе заявили, что считают полезной критику нового учебника истории.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, для чего был создан новый учебник истории.