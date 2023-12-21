В Башкирии появился комплекс для занятий зимними видами спорта

В городе Октябрьский при поддержке «Башнефти» открылся новый ледовый дворец площадью 6500 кв. м, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Комплекс оборудован всем необходимым для проведения соревнований регионального и федерального уровня по зимним видам спорта.

«В России проводится много соревнований, олимпийских игр, чемпионатов мира по разным видам спорта, универсиады. Все это делается для того, чтобы привлечь как можно больше молодежи на спортивные площадки. Чтобы через спорт мы воспитывали патриотов своей страны в любви к своей родине», — отметил во время торжественной церемонии открытия ледового дворца президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Во дворце смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и жители Октябрьского и ближайших населенных пунктов. Во дворце будут работать секции по хоккею и фигурному катанию, а также будут проводиться массовые катания на коньках.

В спорткомплексе есть раздевалки, душевые, тренерские комнаты и медицинский кабинет. Кроме того, во дворце созданы все условия для передвижения маломобильных граждан: установлены пандусы и специальный лифт.

Всего благодаря помощи «Башнефти» в Башкирии с 2017 года открылось более 30 спортивных объектов. Также в населенных пунктах республики при поддержке «Башнефти» появились 10 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов.