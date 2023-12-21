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Эпидемиолог назвал возможную причину трагедии со школьницей в поезде Тюмень — Адлер

Врач Покровский назвал заражение детей в поезде Тюмень — Адлер обычным явлением

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Роман Бусаргин/Telegram

Совокупность заболеваний могла спровоцировать трагический случай с участием 12-летней девочки в поезде ТюменьАдлер, где зафиксировали вспышку гриппа. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он предположил, что школьница могла не делать прививку от гриппа и ранее не болеть данным заболеванием.

«Здесь нужно очень тщательно этот случай изучить. Почему и как? Мы не можем сказать. Возможно, еще какое-то у нее было заболевание. Этот случай будут разбирать врачи и сделают определенные выводы, с чем это связано. Так сказать — очень сложно: непривитая, раньше не болела, возможно, какие-то у нее сопутствующие заболевания», — отметил Покровский.

При этом эксперт уточнил, что такие вспышки заражения вирусом в закрытых коллективах являются обычным явлением.

21 декабря в поезде Тюмень — Адлер, в котором ехала группа из 125 детей, зафиксировали вспышку гриппа. На температуру пожаловались около 30 детей, их сняли с поезда в Саратовской области. Одного ребенка – 12-летнюю девочку – спасти не удалось.

Ранее ученый назвал причину вспышки гонконгского гриппа в поезде Тюмень — Адлер.

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