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В Кадетском корпусе Красноярского края произошла стрельба

В Красноярском крае кадет ранил своего одноклассника из пневматического ружья

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Телеграм-канал «Борус. Люди»

В кадетском корпусе в Красноярском крае произошла стрельба, факт которой в учреждении скрывали несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Как рассказал адвокат Сергей Приходько, представляющий родителей кадетов, воспитанники кадетского корпуса в Кедровом в одном из незапертых кабинетов нашли пневматическое ружье и принесли его в спальню. В итоге один из кадетов выстрелил в своего одноклассника.

По данным канала, рана у пострадавшего была неглубокой, и кадеты решили не рассказывать о случившемся никому, в том числе родителям, чтобы избежать разборок. Однако видео с инцидентом спустя два месяца дошло до педагогов кадетского корпуса, а затем и до родителей, которые обратились к руководителю учреждения.

Согласно сообщению в Telegram-канале МВД, сейчас полицейские проводят проверку по факту получения травмы воспитанником учебного заведения. Пострадавший 17-летний школьник направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

В мае сообщалось, что в Даниловском районе Волгоградской области подростка-кадета заподозрили в развращении детей и съемке роликов порнографического содержания с их участием. По информации издания V1, непристойные ролики с младшеклассниками кадет сам выложил в социальные сети, после чего был задержан.

Ранее в Петербурге кадета госпитализировали с отравлением этанолом после репетиции бала.

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