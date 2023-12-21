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Меньше половины украинских беженцев в Германии прошли курсы для получения работы

Bild: меньше половины украинских беженцев в Германии прошли интеграционные курсы

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IMAGO/Global Look Press

Менее половины украинских беженцев, получивших убежище в Германии, прошли необходимые интеграционные курсы для возможности найма на работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает немецкое издание Bild.

«С февраля 2022 года право на прохождение интеграционных курсов в Германии получили почти 450 000 украинцев. Однако к середине этого года эти курсы прошли лишь 194 000 из них, то есть меньше половины», — говорится в публикации.

По информации Bild, аудиторы Счётной палаты Германии изучили работу МВД республики и Ведомства по делам миграции и беженцев. В отчете критикуется высокий процент отказов прохождения курсов по интеграции, большое количество незанятых мест, длительное время ожидания и высокая стоимость обучения.

«За последние 10 лет стоимость курсов выросла на 273%. Однако среднее число участников увеличилось лишь на 79%», — пишет Bild.

К сентябрю 2023 года власти Германии потратили на интеграционные курсы около €776 млн, а на 2024 год запланированы расходы в размере более €1 млрд.

10 декабря в Германии призвали украинских беженцев активнее идти работать.

9 декабря в одном из немецких городов жители выступили против дальнейшего приема беженцев.

Ранее в Германии обнародовали данные о количестве прибывших в 2023 году беженцев.

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