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Сергей Удальцов задержан на Красной площади

Координатора «Левого фронта» Удальцова задержали на Красной площади после акции

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил в своем Telegram-канале, что сотрудники полиции задержали его на Красной площади.

«Только что я был задержан во время акции левых сил на Красной площади. Полиция заявила, что теперь нельзя на площади разворачивать красные флаги. <...> Меня посадили в полицейский автобус, везут в ОВД Китай-город», — написал Удальцов.

Позднее активист опубликовал фото, на котором он держит красный флаг с символикой «Левого фронта». На фотографии рядом с ним стоят еще около десяти человек.

По словам Удальцова, в отделе полиции ему заявили, что будут составлять протокол о проведении несанкционированной акции на Красной площади. При этом он задался вопросом, как это сочетается с тем, что он участвовал в согласованном мероприятии вместе с депутатами от КПРФ.

В марте 2022 года координатора «Левого фронта» и еще одного члена организации Евгения Ефремова задерживали из-за проведения опроса о спецоперации России на Украине.

В сентябре 2021 года Симоновский суд в Москве арестовал Удальцова на 10 суток за организацию несогласованной акции на Пушкинской площади. По данным суда, в одной из социальных сетей он опубликовал пост с призывом к гражданам выйти на массовый протест. Сам он свою вину не признал, отметив, что его помощники разместили пост о том, что 25 сентября состоится встреча с депутатами, и организатором этого мероприятия он не является.

Ранее в Челябинской области поймали похитителей елок.

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