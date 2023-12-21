Cоцсети взбудоражил кот в полицейской форме

Пользователей соцсетей взбудоражил кот из Малайзии в полицейской форме, пишет Mothership. Люди хотят знать, действительно ли на службу берут таких животных.

Кадры с котом в полицейской форме появились на местном телевидении. В сюжете говорилось про работу полиции, когда на камеру попало животное. Несмотря на то, что фрагмент длился всего несколько секунд, местные пользователи соцсетей активизировались и начали обсуждать питомца.

«У этого кота работа лучше, чем у меня», — шутят комментаторы.

Кроме того, участники обсуждения начали гадать, нанимает ли местная полиция на работу кошек. Офицеры поспешили ответить, что у них нет кошачьих подразделений, помогающих на службе.

Люди также выдвинули предположение, что кот мог принадлежать кому-то из местных жителей, купивших форму для животного в интернет-магазине.

Ранее в соцсетях стал популярным кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши.