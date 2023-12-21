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В Петербурге школьник попал в больницу после того, как ночью выпрыгнул в окно

В Петербурге подросток выпрыгнул из окна и сразу вернулся домой с травмами

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Петербурге отец обнаружил сына на лестнице дома с многочисленными травмами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Малом проспекте. Ночью молодой человек выпрыгнул из окна четвертого этажа по неизвестной причине. После этого с тяжелыми травмами он вернулся в подъезд, где его нашел отец. Сам мужчина решил проверить сына, но в комнате обнаружил только открытое окно.

Девятиклассника госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, ушибы правого голеностопного сустава и другие повреждения. На данный момент юноша находится в реанимации.

По мнению родителей, у сына случился нервный срыв из-за того, что ему не разрешили гулять на улице в одиночку. У подростка наблюдались проблемы с психикой.

Ранее в Воронеже мужчина с бутылкой игристого вина вылез из автобуса через окно.

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