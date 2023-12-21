В Петербурге в организме отравившегося молоком матери младенца нашли метадон

В Петербурге специалисты нашли в организме отравившегося младенца наркотик. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

О том, что ребенок чувствует себя плохо, первым узнал отец. Он проснулся ночью и заметил, что четырехмесячная дочь не дышит. После этого родитель вызвал скорую помощь, но врачи не смогли спасти ребенка.

Во время экспертизы специалисты нашли следы метадона на стенке желудка, печени и в крови. Предположительно, вещество попало в организм ребенка с молоком матери.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, в отношении родителей возбудили несколько уголовных дел, в том числе и по статье об оставлении ребенка в опасности. Безработные родители могут получить до четырех лет колонии.

Известно, что отец ребенка был судим шесть раз, один из которых – по статье о запрещенных веществах.

Ранее в Воронежской области мать родила ребенка и оставила его около лестницы в подвал.