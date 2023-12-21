Четырехлетняя оренбурженка получила ожоги кистей рук, играя с гирляндой

В Оренбурге четырехлетняя девочка получила ожоги кистей рук и попала в больницу в результате игры с новогодней гирляндой. Об этом сообщает группа »Оренбургская область» во «ВКонтакте»

По информации группы, ребенок получил поражение электрическим током и ожоги обеих кистей рук. Причиной стала игра с новогодней елочной гирляндой.

Когда девочку доставили в медицинское учреждение, информация об этом была передана в правоохранительные органы. В результате по факту произошедшего собран материал проверки.

До этого в подмосковной Балашихе китайская гирлянда загорелась на окне квартиры. Вспыхнувшие занавески в окне увидели бдительные соседи, проживающие в доме напротив.

Ранее школьница проглотила иголку, когда вешала на елку гирлянду.