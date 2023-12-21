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На севере Москвы реорганизуют два участка под новые здания

Два участка в Беговом районе Москве реорганизуют по программе КТР

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М. Денисова/mos.ru

Участки в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка в Москве ждет реконструкция по программе комплексного развития территорий (КРТ). План проекте опубликован на сайте правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что сейчас два участка на севере столицы общей площадью 0,55 гектара входят в один проект КРТ. Предположительно, на этот проект уйдет более 5 млрд рублей, но благодаря ему удастся создать рабочие места для свыше 500 человек.

Данные участки расположены по адресам Бумажный проезд, владение 2/2, и улица Нижняя Масловка, владение 3.

Вместо устаревших офисно-административных зданий на этом месте появятся общественно-деловые объекты, включая магазины, кафе, отделения банков и спортзалы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сеть московских центральных диаметров (МЦД) продлят в другие регионы Центральной России.

Ранее Собянин вручил государственные награды москвичам в преддверии Нового года.

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