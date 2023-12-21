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Собаководам рассказали, как обезопасить питомца во время зимней прогулки

Кинолог Голубев: перед зимней прогулкой собаке нужна разминка

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Depositphotos

Во время зимней прогулки важно обезопасить собаку от травм и переохлаждения. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Важно обезопасить питомца зимой: утеплять мерзнущих собак, разминаться перед прогулкой, не выпускать собаку на лед и следить за ней на улице», — сказал Голубев.

Перед выходом из дома эксперт посоветовал разогреть собаку игрой. Во время прогулки, по его словам, важно осматривать лапы питомца, поскольку в мороз существует вероятность, что животное не почувствует боли и продолжит опираться на поврежденную конечность, нанося ей еще больший вред.

Кинолог также рекомендовал оснастить костюм собаки светоотражающими наклейками или надевать светящийся ошейник, чтобы питомец был видимым для автомобилистов в темное время суток.

До этого Голубев рассказал, как приучить собаку к зимней одежде. Делать это, по его словам, нужно заранее, не дожидаясь холодов. Эксперт отметил, что далеко не каждый питомец может сразу пойти на прогулку в новом костюме, поскольку наряд стесняет движения и шуршит.

Ранее кинолог посоветовал во время прогулки с собакой не отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры.

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