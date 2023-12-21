В приграничных с зоной СВО регионах запретили торговлю петардами

Приграничные с зоной специальной военной операции (СВО) регионы ввели запрет на торговлю и использование пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС Сергея Воронова.

Он отметил, что запрет на продажу пиротехники будет касаться Краснодарского края, Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областей, а также Крыма.

В других регионах, отметил Воронов, петарды следует покупать в специализированных магазинах, где разъяснят меры безопасности при их использовании.

На коробке должны быть сертификаты качества, срок годности, класс опасности и т.д. Взрывать петарды следует только в специальных местах, которые определяют власти.

До этого сообщалось, что в Воронежской области запретили гражданам использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Также с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в регионе также запретили работу аттракционов с животными и организацию выносной торговли. Эти меры, как и запрет на использование пиротехники, приняты из соображений безопасности.

Ранее россиянам перечислили самые распространенные причины ЧП в новогодние праздники.