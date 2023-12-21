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Врач перечислила продукты, которые помогут повысить гемоглобин

Врач Курбатова: орехи и овощи помогут повысить гемоглобин

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Shutterstock

Продукты, богатые железом, стоит включать в свой рацион людям, у которых низкий уровень гемоглобина. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Она уточнила, что к ним относятся мясо, птица, рыба, свекла, шпинат, горох, бобы, фасоль, чечевица, различные крупы. Кроме того, эксперт советует потреблять продукты, богатые витамином C, потому что он способствует лучшему усвоению железа.

«Желательно употреблять овощи, орехи и фрукты в сыром виде, а мясо и другие продукты, требующие термической обработки, можно готовить различными способами, такими как запекание, варка или приготовление на пару», — уточнила врач.

Курбатова добавила, что употребление этих продуктов поможет повысить уровень гемоглобина и предотвратить развитие анемии, однако, при появлении серьезных проблем с гемоглобином важно обратиться к врачу.

Врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов до этого советовал отказаться от продуктов, которые вызывают воспаления, чтобы повысить уровень гемоглобина. К ним относятся сладкое и бобовые, которые содержат воспалительные белки. Врач пояснил, что подобная еда может ухудшить ситуацию со всасыванием железа.

Ранее был найден новый фактор риска почечной недостаточности.

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