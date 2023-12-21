Иммунолог оценил опасность заражения одновременно тремя вирусами

В России все чаще говорят об опасности заражения тридемией — одновременно тремя разными вирусами. Активнее всего распространяются ОРВИ, грипп и коронавирус. Распространение разных вирусов в одно время может перегрузить систему здравоохранения, однако в этом сезоне подобная ситуация не ожидается, считает иммунолог Николай Крючков.

На данный момент нет доказательств, что сочетание нескольких вирусов разительно влияет на состояние человека, отметил Крючков.

«На подавляющее число людей не влияет, заразились они одним или несколькими вирусами. Общая тяжесть состояния определяется наиболее тяжелой инфекцией. Возможно, есть какая-то узкая группа людей, на которых влияют несколько инфекций. Но доказательств этому пока нет», — подчеркнул он в беседе с телеканалом «360».

При этом само по себе одновременное распространение разных вирусных инфекций, которые люди передают друг другу воздушно-капельным путем, он назвал потенциально опасной проблемой, которая грозит системе здравоохранения перегрузкой.

«В таком случае больным будет не хватать врачей, лекарств и мест в больницах, а качество оказания медицинских услуг резко снизится», — отметил иммунолог, подчеркнув, что в текущем сезоне такая ситуация не предвидится.

Возвращение масочного режима специалист оценил позитивно, подчеркнув, что подобные меры эффективны в долгосрочной перспективе — их влияние на заболеваемости сказывается примерно через четыре-пять недель. Также маски защищают конкретных людей, которые их носят, заключил Крючков.

Напомним, врачи считают, что защититься от тридемии и возможных осложнений можно с помощью вакцинации, проходить которую следует раз в год.

Власти Санкт-Петербурга накануне вернули масочный режим из-за распространения ковида и гриппа.