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Власти уточнили диагнозы некоторых детей из поезда Тюмень — Адлер

Губернатор Бусаргин: около 60 детей из поезда Тюмень — Адлер имеют признаки ОРВИ

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Роман Бусаргин/Telegram

Около 60 детей, которых сняли с поезда ТюменьАдлер, имеют признаки ОРВИ, у 15 из них подтвержден грипп А. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, юные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, за ними наблюдают специалисты Роспотребнадзора.

Накануне вечером медпомощь из-за повышения температуры понадобилась девочке из группы, которая ехала с отдыха в лагере на поезде Тюмень — Адлер. Всего в группе 125 детей в сопровождении взрослых. Некоторые дети тоже почувствовали себя нехорошо, из-за чего в Саратовской области их сняли с поезда и направили в инфекционную больницу.

Бусаргин добавил, что сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Для родителей создана горячая линия, на которую можно обращаться круглосуточно.

В начале декабря в Зеленограде под Москвой семья два с половиной часа ждала скорую к девятилетнему ребенку с температурой 39,7. Температура к приходу медиков у заболевшего спала. Врачи сделали экспресс-тест на ковид, после чего уехали.

Ранее россиянка пожаловалась на нехватку горячего питания в школе ЯНАО.

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