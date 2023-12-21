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Стало известно, чем заразились дети в поезде Тюмень — Адлер

Роспотребнадзор: у детей в поезде Тюмень — Адлер выявлен грипп А

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Pexels

У детей в поезде ТюменьАдлер был выявлен грипп А. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А», — поделились в ведомстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что к проведению исследований подключили Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт «Микроб».

Специалисты проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин говорил, что около 30 детей с поезда Тюмень — Адлер пожаловались на температуру. Вечером 20 декабря помощь врача понадобилась ребенку из группы, которая ехала с отдыха в лагере на поезде Тюмень — Адлер. Всего в группе 125 детей в сопровождении взрослых.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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