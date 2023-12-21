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В Волгограде женщина попыталась поджечь военкомат с помощью фейерверка

В Волгограде санитарка бросила фейерверк в холл военкомата

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Павел Львов/РИА Новости

В Волгограде женщину задержали за необычную попытку поджога военкомата. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Социалистической улице. По версии правоохранителей, 41-летняя россиянка в декрете пришла к зданию, подожгла 54-зарядный фейерверк и бросила его в холл, после чего попыталась скрыться.

Во время инцидента никто не пострадал. Охранявший комиссариат мужчина аккуратно вынес предмет из здания.

Женщину оперативно задержали за попытку поджога военкомата. Известно, что до декрета она работала санитаркой в детской больнице. На данный момент оперативники выясняют, почему россиянка так поступила.

Ранее в Екатеринбурге мужчину осудили на 18 лет за попытку поджечь военкомат.

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