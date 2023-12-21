В Пензенской области подтвердили смерть девочки в поезде Тюмень — Адлер

В администрации Сердобского района Пензенской области подтвердили «Газете.Ru» смерть девочки в поезде Тюмень — Адлер. Там пояснили, что труп ребенка со станции Сердобск забрала «скорая». Девочка была в составе группы детей, которая возвращалась из лагеря в Сибири.

«Поезд действительно такой был. На станции Сердобск снимали девочку, уже труп. Умерла она не у нас, она скончалась, к сожалению, в поезде. Причины нам неизвестны, вскрытия пока не было. У нас нет возможности вскрывать несовершеннолетних детей. Просто бригада скорой помощи забирала с нашей станции труп», — сказали в пресс-службе госадминистрации.

21 декабря группу из 125 человек сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области и отправили в инфекцию больницу из-за повышенной температуры у 30 детей. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию, всех детей осмотрели медики, отметил он.

О том, что на станции Сердобск по неизвестным причинам умерла 12-летняя девочка, сообщил 5-tv.ru со ссылкой на источники. По их данным, тело ребенка отправили в местный морг.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.