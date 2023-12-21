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На Сахалине ожидают аномальные морозы перед Новым годом

Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах на Сахалине перед Новым годом

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Сергей Красноухов/РИА Новости

На Сахалине с 22 по 26 декабря ожидают аномальный холод. Об этом сообщили на сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Существенное снижение температуры ожидают в северных и центральных районах. Специалисты отметили, что суточная температура воздуха опустится ниже климатической нормы на семь градусов и более.

Накануне на Сахалине из-за циклона и плохой видимости перекрыли некоторые участки дорог и прекратили движение междугородних автобусов. Машины не могли проехать на участке таких дорог, как Лиственничное — Охотское, Южно-Сахалинск — Корсаков, Южно-Сахалинск — Оха и Долинск — Быков.

До этого сообщалось, что более 570 тыс. потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Ростовской области остались без энергоснабжения, которое было нарушено из-за непогоды. Без света в ЛНР остались 253 тыс. чел., в Донецкой народной республике — 233 тыс. чел., в Ростовской области электроэнергии лишились 89 тыс. человек.

Ранее метеоролог Шувалов предупредил, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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