Стоматолог назвал три категории продуктов, которые вредят зубам

Обычно в числе самых вредных продуктов для зубов перечисляют все сладкое — торты, выпечку, варенье, печенье и прочие кондитерские изделия. Также многим известно про вред алкоголя из-за содержащихся в нем спирта, кислот и красителей. Но есть три категории продуктов, вред которых далеко не так очевиден. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог, главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов.

«Первая — это углеводная пища, к которой относятся хлеб и хлебобулочные изделия, макароны из всех сортов пшеницы, картофель, крупы, бобовые. Они могут причинить вред зубам, потому что углеводы, в изобилии содержащиеся в этих продуктах, разлагаются на простые сахара, а кариесогенным бактериями в полости рта все равно, какой именно сахар использовать для питания — практически чистый из варенья или переработанный из картофельного пюре. Кроме того, углеводная пища нередко имеет густую и вязкую структуру, прилипает к зубам, с трудом вычищается из межзубных промежутков. Это тоже способствует увеличению кормовой базы бактерий, которые при обильном питании производят кислоты и токсины, разрушающие зубы и десны», — объяснил он.

Вторая группа продуктов — это фрукты и ягоды.

«Да, в них также есть фруктоза, которая относится к группе сахаров, но основная проблема заключается в кислотах. Фрукты и ягоды, несмотря на то что вкус их чаще всего сладкий, содержат кислоты, которые при большом количестве в рационе также наносят вред эмали. Она становится шершавой, более уязвимой к действию патогенных бактерий, на ней активнее скапливается налет», — добавил врач.

Третья категория продуктов, о которых никто обычно не думает плохо, — мясо: говядина, свинина, баранина и т.д.

«Мясо — это волокнистый продукт, и его волокна могут не только застревать между зубами, но и проникать между зубом и десной, травмируя мягкие ткани. Более того, практически все пациенты старше 35-40 лет имеют хотя бы один или два пародонтальных кармана. Это полости между десной и зубом. Остатки пищи, особенно волокнистой, травмируют область пародонтального кармана и способствуют его углублению», — констатировал эксперт.

По словам врача, это не означает, что нужно отказаться от мяса, фруктов, ягод, каш.

«Конечно, нет. Это очень полезные и необходимые нашему организму продукты: мясо обеспечивает нас белком, фрукты и ягоды — витаминами, а каши дают энергию для всех процессов жизнедеятельности. Обезопасить зубы поможет правильная домашняя гигиена, использование ирригаторов и зубных нитей, а также ополаскивателей для дополнительного очищения. И, конечно, не лишним будет визит к стоматологу для профессиональной чистки и профилактического осмотра раз в полгода», — резюмировал он.

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