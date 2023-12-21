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Невролог рассказала об опасных причинах звона в ушах

Врач Андреева: пульсирующий шум в ушах может быть симптомом аневризмы

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Причины ощущения звона в ушах могут быть разными, вплоть до угрожающих здоровью и жизни человека. Среди прочего, такой симптом может указывать на опухоли головного мозга, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Диана Андреева.

«Наиболее частая причина — заболевания наружного, среднего и внутреннего уха. Также к возникновению звона в ушах могут привести психоэмоциональные расстройства, заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем», — рассказала Андреева.

По ее словам, в подавляющем большинстве случаев звон в ушах не представляет прямой угрозы для жизни. Но существуют симптомы, на которые необходимо обратить особое внимание. В частности, если шум/звон возник внезапно, сопровождается снижением слуха, это может говорить об острой сенсоневральной тугоухости. В такой ситуации необходима срочная консультация лор-врача для своевременного назначения лечения.

«Кроме того, причиной пульсирующего шума могут быть: аневризмы; артерио-венозные мальформации; тромбозы венозных синусов; перилимфатическая фистула; внутричерепная гипертензия», — добавила невролог.

Причиной непульсирующего шума в ушах, по словам врача, могут быть: опухоли головного мозга и среднего уха; невринома слухового нерва; инфаркт в стволе головного мозга; перфорация барабанной перепонки.

«При возникновении шума в первую очередь необходимо обратиться к лор-врачу. Обязательным при данном симптоме является выполнение тональной пороговой аудиометрии, МРТ головного мозга с прицелом на мосто-мозжечковые углы и внутренние слуховые проходы. Если показатели аудиометрии и МРТ в норме, необходима оценка общего и биохимического анализа крови, гормонов щитовидной железы, а также оценка уровня тревоги и депрессии», — отметила Андреева.

Ранее врач развенчала распространенный миф о психосоматических заболеваниях.

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