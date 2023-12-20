«Аэрофлот» сообщил, что «Россия» скоро получит разрешения для полетов в Пекин

Авиакомпания «Россия» получит необходимые разрешения для полетов в Пекин в ближайшее время. Об этом сообщил «Аэрофлот», передает ТАСС.

После получения разрешения авиакомпания приступит к выполнению рейсов в китайскую столицу.

В компании отметили, что в данный момент пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнеров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы.

Там также сообщили, что «Аэрофлот» ведет переговоры с авиавластями КНР о возможности выполнения разовых рейсов до момента получения «Россией» разрешений.

20 декабря стало известно, что пекинский аэропорт Дасин уведомил авиакомпанию «Россия», что отказывает ей в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.