Авиакомпания «Россия» обратилась в Минтранс по рейсам в Пекин

Авиакомпания «Россия» обратилась за помощью в Министерство транспорта Российской Федерации из-за ситуации с остановкой полетов из регионов в Пекин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

По его словам, авиакомпания обратилась в министерство за помощью в решении вопроса, а запрос российской стороны был проигнорирован в Китае.

В «России» подчеркнули, что компания получила подтверждение аэропортовых слотов и права на выполнение полетов по маршруту от авиавластей Китая, но позже администрация аэропорта «Дасин» уведомила авиакомпанию «Россия» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

Авиаперевозчик подчеркнул, что администрация аэропорта не пошла навстречу, несмотря на готовность оперативно обеспечить выполнение требований. Из-за этого и были отменены ближайшие рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

До этого стало известно, что авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») отменит ряд рейсов из Красноярска, Иркутска и Владивостока в Пекин.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.