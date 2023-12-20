Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Муж обезглавил жену мечом из-за того, что она слишком долго готовила чай

Metro: в Индии мужчина напал на жену с мечом из-за чая

close
100%
CEN

В индийской деревне Фальджагадх мужчина набросился на жену с мечом из-за того, что она слишком долго готовила чай, он нанес женщине не менее 15 ударов и обезглавил. Об этом сообщает Metro.

Ссора между супругами возникла, когда 50-летняя женщина вовремя не подала мужу чай. В гневе мужчина схватился за меч и нанес супруге не менее 15 ударов, а затем обезглавил ее.

Крики матери услышал сын, который спал в соседней комнате, обезумевший отец напал и на него. Полицию вызвали соседи, мальчика удалось спасти. Ведется расследование.

Ранее пенсионер напал на жену с ножом из-за нежелания есть блинчики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами