В Смоленской области женщину с тремя детьми высадили из автобуса в лесополосе

В Смоленской области СК проверит действия водителя междугороднего автобуса, который высадил возле леса женщину с тремя детьми, шофер отказался продолжить путь из-за якобы нерасчищенной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту Верхнеднепровский — Каськово, шофер высадил возле леса в темное время суток женщину с тремя детьми.

Он объяснил свои действия тем, что не может продолжить путь из-за того, что трасса не очищена от снега. Происходящее пассажирка снимала на видео, на кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, что дорога расчищена от снега и ехать по ней можно.

До дома семье пришлось добираться около пяти километров. Представители компании-перевозчика извинились за действия водителя.

«Уважаемые пассажиры. Извините, если кому-то что-то не понравилось. 31 декабря мой крайний день работы. Дотерпите? Если нет, готов прямо завтра расторгнуть контракт. Еще раз извините. Других водителей у меня нет. Примите мои поздравления с наступающим Новым годом», — ответил недовольной пассажирке представитель перевозчика.

По факту произошедшего проверку начал региональный СК.

Раннее водитель автобуса не выпустил российскую школьницу, у которой не хватило денег на проезд.