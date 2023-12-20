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В Воронежской области запретили использовать пиротехнику во время новогодних праздников

В Воронежской области запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники

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Pexels

В Воронежской области запретили гражданам использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Об этом в Telegram-канале сообщает правительство региона.

«Распространяться эта мера будет на запуск салютов, петард и фейерверков в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающей к ним территории», — пояснил замначальника ГУ МВД по региону Владимир Котов, выступивший инициатором введения запрета на использование пиротехники.

Сообщается, что с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024 года в регионе также запретили работу аттракционов с животными и организацию выносной торговли. Эти меры, как и запрет на использование пиротехники, приняты из соображений безопасности.

Ранее россиянам перечислили самые распространенные причины ЧП в новогодние праздники.

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