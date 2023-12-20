Жильцам рухнувшего в Петербурге дома разрешили забрать личные вещи

В Петербурге жильцам рухнувшего на Гороховой улице дома разрешили забрать личные вещи. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы городской администрации.

Сообщается, что жильцы под контролем сотрудников МЧС получили возможность забрать свои личные вещи с места обрушения. Людей планируют временно разместить в доходном доме — они останутся там до того момента, как будет согласовано их размещение в маневренном фонде.

«Каждый из жильцов будет оставаться в фокусе внимания властей, пока не решится их квартирный вопрос. До тех пор будем предоставлять им государственное жилье», — заявил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба.

Ранее жильцы и соседи рухнувшего в Петербурге дома рассказали о ЧП.