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Жильцам рухнувшего в Петербурге дома разрешили забрать личные вещи

В Петербурге жильцам рухнувшего дома разрешили забрать личные вещи

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Прокуратура Санкт-Петербурга

В Петербурге жильцам рухнувшего на Гороховой улице дома разрешили забрать личные вещи. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы городской администрации.

Сообщается, что жильцы под контролем сотрудников МЧС получили возможность забрать свои личные вещи с места обрушения. Людей планируют временно разместить в доходном доме — они останутся там до того момента, как будет согласовано их размещение в маневренном фонде.

«Каждый из жильцов будет оставаться в фокусе внимания властей, пока не решится их квартирный вопрос. До тех пор будем предоставлять им государственное жилье», — заявил губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба.

Ранее жильцы и соседи рухнувшего в Петербурге дома рассказали о ЧП.

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