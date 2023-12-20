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Роспотребнадзор разъяснил введение масочного режима на мероприятиях в Петербурге

Рекомендации по масочному режиму в Петербурге ввели с ростом случаев ОРВИ

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по городу Елизавета Скорынина заявила, что введенный в Санкт-Петербурге с 20 декабря масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий касается мест большого скопления людей. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По ее словам, в текущий момент идет усиление в местах скопления больных людей: в поликлиниках, больницах и на массовых развлекательных мероприятиях. Это было сделано для того, чтобы люди не заразились.

Скорынина добавила, что полноценный масочный режим в городе может быть введен только постановлением губернатора.

В Санкт-Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для посещения публичных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Согласно документу, речь идет о массовых новогодних, культурных и спортивных мероприятиях в Северной столице.

Незадолго до этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге возобновили действие обязательного масочного режима в больницах и других медицинских организациях.

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