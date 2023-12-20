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В Депздраве Москвы объяснили число вызовов врачей на дом

Депздрав Москвы: число вызовов врачей на дом — обычное для эпидсезона

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Алексей Майшев/РИА Новости

В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что количество вызовов врачей на дом является обычным для эпидемиологического сезона и не превышает значений прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале депздрава столицы.

В публикации отметили, что количество вызовов врачей на дом соответствует эпидсезону, не превышает количество вызовов в аналогичный период прошлого года и существенно ниже, чем в пике ковида.

Таким образом там прокомментировали публикацию информации в Telegram-каналах о том, что перед Новым годом Москву якобы накрыла эпидемия.

Также там отмечается, что по аналогии с вызовами врача на дом число вызовов скорой помощи также соответствует текущему эпидсезону.

В ведомстве подчеркнули, что преимущественно вызовы граждан были связаны с высокой температурой и простудными симптомами, которые направляются на консультативный пост для принятия решения о необходимости выезда бригад СМП и оказания консультации.

До этого терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева заявила, что растущая заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом начнет снижаться во время новогодних каникул за счет того, что люди будут меньше общаться и передавать друг другу вирусы, обещают врачи.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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