Пенсионерка осталась без квартиры и семи миллионов рублей после звонка мошенников

В Петербурге телефонные мошенники обманули 70-летнюю пенсионерку, они убедили женщину взять кредит и продать квартиру. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.
С заявлением в полицию обратилась 70-летняя жительница Петербурга. Женщина сообщила, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный, мужчина представился сотрудником банка.
Аферист убедил пенсионерку перевести на «безопасный» счет все накопления в сумме 477 тысяч рублей и заставил пожилую женщину продать квартиру. Вырученные от продажи 5,5 миллионов рублей она передала наличными курьеру, спустя некоторое время заняла еще 500 тысяч у знакомых, оформила кредит на 600 тысяч, и также перевела мошенникам.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают следователи.
Ранее российская пенсионерка поговорила по телефону и осталась без 9 млн рублей.