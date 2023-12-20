Пенсионерка осталась без квартиры и семи миллионов рублей после звонка мошенников

В Петербурге телефонные мошенники обманули 70-летнюю пенсионерку, они убедили женщину взять кредит и продать квартиру. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

С заявлением в полицию обратилась 70-летняя жительница Петербурга. Женщина сообщила, что несколько дней назад ей позвонил неизвестный, мужчина представился сотрудником банка.

Аферист убедил пенсионерку перевести на «безопасный» счет все накопления в сумме 477 тысяч рублей и заставил пожилую женщину продать квартиру. Вырученные от продажи 5,5 миллионов рублей она передала наличными курьеру, спустя некоторое время заняла еще 500 тысяч у знакомых, оформила кредит на 600 тысяч, и также перевела мошенникам.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают следователи.

Ранее российская пенсионерка поговорила по телефону и осталась без 9 млн рублей.