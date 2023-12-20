В США спецназ ворвался не в тот дом и устроил обыск, напугав жителей

В США спецназ перепутал адрес и по ошибке ворвался в чужой дом, напугав семью, пишет Inside Edition. Теперь пострадавшая сторона хочет получить компенсацию.

Как рассказала мать двоих детей Эми Хэдли, полицейские разрушили ее дом во время обыска. Как выяснилось позже, правоохранители искали преступника, подозревая, что им может быть 15-летний сын американки. Однако когда подросток вышел с поднятыми руками, офицеры поняли, что ошиблись.

«Они выбили окна, пробили дыры в стенах, обыскали мебель и шкаф и оставили дом в полном запустении. Мы даже не могли спать в нашем доме из-за слезоточивого газа», — жалуется женщина.

Эми подала в суд на полицейских, требуя возместить ущерб. В департаменте полиции сообщили, что в курсе инцидента, но не могут его прокомментировать.

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