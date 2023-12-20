Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, которые нельзя есть в предстоящую новогоднюю ночь

Стилист Скороходова: в предстоящую новогоднюю ночь не следует есть грибы

close
100%
Pexels

Встречая год Дракона, из меню следует исключить грибы, поскольку в Китае они символизируют хлопоты. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. Также, по ее словам, не стоит употреблять лук и белый перец, воспринимающиеся на Востоке как символ расставания и ссор.

«У нас уходящий год — это год кролика, а дракон в свое время спас кролика от печальной гибели. Поэтому на праздничный стол в год дракона не следует ставить блюда из кролика, чтобы не проявлять неуважения», — продолжила Скороходова.

Начать Новый 2024 год дизайнер посоветовала с красного мяса. Также, по ее словам, можно поставить на стол блюда с рисом, который очень ценят на Востоке.

Эксперты отмечают, что предстоящий год Дракона любит помпезность и роскошь. Однако подарки, сделанные в праздник, необязательно должны быть очень дорогими — достаточно придерживаться стоп-листа, который включает в себя запретные для символа 2024-го вещи и предметы. В их числе — духи, алкоголь и зеленые головные уборы.

Ранее россиянам рассказали, как встречать год Деревянного Дракона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами