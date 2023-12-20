Названы продукты, которые нельзя есть в предстоящую новогоднюю ночь

Встречая год Дракона, из меню следует исключить грибы, поскольку в Китае они символизируют хлопоты. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. Также, по ее словам, не стоит употреблять лук и белый перец, воспринимающиеся на Востоке как символ расставания и ссор.

«У нас уходящий год — это год кролика, а дракон в свое время спас кролика от печальной гибели. Поэтому на праздничный стол в год дракона не следует ставить блюда из кролика, чтобы не проявлять неуважения», — продолжила Скороходова.

Начать Новый 2024 год дизайнер посоветовала с красного мяса. Также, по ее словам, можно поставить на стол блюда с рисом, который очень ценят на Востоке.

Эксперты отмечают, что предстоящий год Дракона любит помпезность и роскошь. Однако подарки, сделанные в праздник, необязательно должны быть очень дорогими — достаточно придерживаться стоп-листа, который включает в себя запретные для символа 2024-го вещи и предметы. В их числе — духи, алкоголь и зеленые головные уборы.

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