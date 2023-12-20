Жители Подмосковья пожаловались на новогоднюю елку без игрушек и сами ее украсили

В подмосковном Ступино чиновники установили новогоднюю елку без игрушек, жителям пришлось украшать ее самостоятельно. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители поселка Усады Ступинского района удивились «открытию» никак не украшенной новогодней елки, которое состоялось 14 декабря. Однако конструкцию, установленную на местной площади, никто не посчитал красивой и праздничной.

«Гирлянда горит наполовину, ни одной елочной игрушки», — пожаловались сельчане. Они обратились к главе городского округа Ступино, но в администрации ответили, что елочные игрушки не входили в комплектацию и якобы «не предусмотрены конструкцией елки».

Тогда активисты закупили украшения на собственные деньги. Сегодня они собрались, чтобы нарядить елку, и этим воспользовались чиновники.

«Кто-то из администрации, проезжая мимо, сделал фото. И нашим же фото отчитался, что ведутся работы», — рассказали жители.

Ранее в Челябинской области поймали похитителей елок.