Уральцы обсуждают странную елку, украшенную гигантскими «помидорами»

Житель Оренбуржья раскритиковали в соцсетях новогоднюю елку, установленную в парке Горняков в Соль-Илецке. Комментарии появились под фотографиями дерева в паблике «Оренбург онлайн» и Telegram-канале «Соль-Илецк Подслушано».

На площади в парке 18 декабря установили елку, наряженную огромными красными шарами, похожими на помидоры. Больше никаких украшений на дерево не повесили.

«Уже не знают, как изгаляться», «Интересно, кто до этого додумался?», «Немного перестарались», «Аляпистость и примитивизм создателей не знает границ», — прокомментировали пользователи сети.

Позже в других публикациях местные жители отметили, что власти пересмотрели дизайн главного символа праздника и перенарядили его в белые и синие шары и светящуюся гирлянду.

Ранее в Челябинской области поймали похитителей елок.