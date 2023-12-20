«Адвокаты нерожденных детей»: при храмах в Югре появятся «противоабортные консультанты»

Специалисты центра поддержки материнства «Моя радость» провели тренинг при храме Георгия Победоносца в Сургуте, волонтеров там будут учить техникам «противоабортного консультирования». Об этом пишет NEFT.

Организаторы курсов осуждают решение властей отказаться от запрета абортов в частных клиниках и считают, что церковь должна подключиться к работе медиков. В соццентре уверены, что женщины, решившиеся на аборт, должны проконсультироваться перед процедурой не только с врачами и психологами, но и с «воцерквленными специалистами».

«Наши противоабортные консультанты — это адвокаты нерожденных детей... Малыш в лоне матери даже не подозревает, кaзнят его или помилуют. Это зависит только от матери», — заявила руководитель центра Марина Исакова.

Ее коллега Людмила Шулина, руководитель направления по доабортному консультированию, сообщила, что волонтеры-прихожане и церковные служащие, достигшие успеха в убеждении женщин, могут получить сертификат психолога и пойти в больницы.

«Берем воцерквленных людей, кто понимает всю ответственность, и смотрим, на что человек способен: пойдет ли он консультантом в больницы, или будет заниматься просветительской работой в школах, техникумах, среди женщин», — поделилась она планами.

На прошедшем в Сургуте тренинге пришли к выводу о том, что все аборты должны быть под контролем государства, но заявления федеральных властей не должны помешать региональным взять инициативу в свои руки и бороться против оказания услуг в местных частных клиниках.

Ранее в Совфеде выступили против запрета абортов в российских частных клиниках.