В Петербурге вновь пустили транспорт по улице после обрушения дома

Движение транспорта по Гороховой улице в Санкт-Петербурге, где обрушились два подъезда шестиэтажного дореволюционного дома, восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

При этом сотрудники коммунальных служб и МЧС продолжают аварийные работы на месте обрушения продолжаются.

Шестиэтажный дом на Гороховой улице обрушился около двух ночи 20 декабря. К счастью, в здании к моменту обрушения никого не было — жильцов расселили. Спасатели эвакуировали 27 человек из соседнего дома. Из них 19 человек переселили в гостиницу, восемь решили переехать к родственникам. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уточнил, что «жильцы соседнего дома и двух подъездов размещены в городских гостиницах».

«Пожарные пришли и в соседние дома с просьбой эвакуироваться около шести часов утра. Не знаю, по какой причине. Может, есть опасность нового обрушения», — рассказала жительница соседнего дома Элеонора.

Жительница обрушившегося дома Мария указала «Газете.Ru», что «дом разваливается уже давным-давно», но в 2013-2014 году там сделали ремонт — все покрасили, и разрушений «особо не было видно».

Прокуратура Адмиралтейского района проверяет случившееся.

Ранее в Дагестане возбудили дело после взрыва газа в жилом доме.