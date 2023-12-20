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Названа стоимость салата оливье в разных регионах России

ЦСР: дороже всего оливье стоит на Чукотке, дешевле всего — в Мордовии

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Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Оливье с колбасой в этом году обойдется россиянам в среднем в 205 руб., что на 8,7% дороже, чем годом ранее. Стоимость традиционного новогоднего блюда приведена из расчета в 800 граммов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).

«Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, — около 161 рубля, а самым дорогим — в Чукотском автономном округе, около 478 рублей», — поделились в ЦСР.

Среди разновидностей оливье самым недорогим оказался вегетарианский, поскольку там отсутствуют яйца. При этом в среднем по стране вариант с грибами подорожал за год на 5,6% — до 165,7 рубля.

В ЦСР отметили, что меньше всего в этом году подорожал вариант оливье с рыбой — на 3,7%, до 599,53 рубля. В некоторых регионах за год он стал дешевле из-за рекордного вылова лосося. Дешевле всего продукты для оливье с рыбой будут стоить в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Приморье.

Шеф-повар Арина Журавлева называла модную альтернативу оливье. По ее словам, традиционный новогодний салат можно заменить на салат с молодой капустой и креветками.

Ранее сообщалось, что салат «Сельдь под шубой» стал в два раза дешевле оливье.

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