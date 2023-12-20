Петербуржцу на голову чуть не рухнули несколько глыб льда, произошедшее попало на видео

В Петербурге глыбы льда, рухнувшие с крыши, чуть не упали на голову мужчине. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис ДТП и ЧП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на 5-й линии Васильевского острова, 66. Произошедшее попало в объектив камеры видеорегистратора — на кадрах видно, как несколько глыб льда подряд падают прям перед мужчиной, который успел вовремя остановиться, услышав грохот.

После произошедшего мужчина некоторое время постоял на месте и в результате не решился пройти задуманным изначально маршрутом. Он развернулся и начал движение в обратную сторону.

До этого липецкий подросток получил сотрясение мозга после падения снежной глыбы с крыши школы. Двое несовершеннолетних приняли решение пройти по небезопасному и заранее огороженному участку.

Ранее момент падения снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле попал на видео.