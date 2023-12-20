Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петербуржцу на голову чуть не рухнули несколько глыб льда, произошедшее попало на видео

В Петербурге мужчина чуть не попал под рухнувшие с крыши глыбы льда

close
100%
Megapolisonline/Telegram' class="item-image" >
Megapolisonline/Telegram

В Петербурге глыбы льда, рухнувшие с крыши, чуть не упали на голову мужчине. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис ДТП и ЧП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на 5-й линии Васильевского острова, 66. Произошедшее попало в объектив камеры видеорегистратора — на кадрах видно, как несколько глыб льда подряд падают прям перед мужчиной, который успел вовремя остановиться, услышав грохот.

После произошедшего мужчина некоторое время постоял на месте и в результате не решился пройти задуманным изначально маршрутом. Он развернулся и начал движение в обратную сторону.

До этого липецкий подросток получил сотрясение мозга после падения снежной глыбы с крыши школы. Двое несовершеннолетних приняли решение пройти по небезопасному и заранее огороженному участку.

Ранее момент падения снежной глыбы на трехлетнюю девочку в Ярославле попал на видео.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами