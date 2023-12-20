Россиянам рассказали, как правильно кататься на тюбинге

Для безопасного катания с горки на тюбингах стоит выбирать только те склоны, которые специально оборудованы для этих целей. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель заведующего СК «Севастопольский проспект» ГБУ ДО «Московская горнолыжная академия» Наталья Маслова.

По ее словам, их обустраивают по определенным правилам и нормам. Кроме того, там дежурят специально обученные люди, которые смогут оказать помощь в случае непредвиденных обстоятельств.

Однако и на таких склонах важно соблюдать технику безопасности. В частности, не кататься с острыми, тяжелыми и твердыми предметами, потому что при падении они могут привести к травмам. Помимо этого, эксперт не советует подпрыгивать и раскачиваться во время катания, а также съезжать с горки стоя.

«Ватрушка абсолютно неуправляема. Если вы в нее сели сами или с ребенком и провалились в специальное углубление, то все. Как вы поехали – так и поедете. Вариантов никаких повлиять на траекторию не будет», — заключила Маслова.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая до этого выступила с предложением сделать катание не тюбингах доступным только в рамках аттракционов.

Ранее сообщалось, что девушка попала в больницу после катания на привязанной к машине «ватрушке».