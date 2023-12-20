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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прилеты и вылеты

Аэропорт Волгограда снял ограничения на прилеты и вылеты

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Depositphotos

В аэропорту Волгограда сняты ограничения аэронавигации, воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

«На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме», — заявила Голодова.

Она добавила, что воздушная гавань ожидает прибытия всех задержанных рейсов.

До этого сообщалось, что из-за ограничений по аэронавигации в аэропорту Волгограда командир воздушного судна авиакомпании «Победа» (рейс DP6965) решил следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Задерживался также рейс S72141 авиакомпании «Сибирь».

Накануне сообщалось, что в Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлялись в Шереметьево. Аналогичный план задействовали и в международном аэропорту Калуги. Позже все воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы.

Ранее в московском аэропорту нашли замаскированную под сладости посылку с гашишным маслом.

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