В Петербурге мигранты получили повестки на церемонии вручения паспортов РФ

В Петербурге новые граждане России получили повестки вместе с паспортом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На церемонии вручения паспортов присутствовали 11 мигрантов из ближнего зарубежья. На мероприятии они поклялись соблюдать законы Российской Федерации и исполнять обязанности гражданина страны.

После присяги присутствующие в помещении представители военных комиссариатов вручили новым гражданам России повестки о постановке на воинский учет.

Ранее в Челябинске суд лишил двух мигрантов гражданства РФ. Причиной такого решения стало то, что оба предоставили о себе ложные данные и таким образом уклонились от службы.

Ранее в Москве двоих россиян лишили гражданства за торговлю наркотиками.