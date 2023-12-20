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В Петербурге мигранты получили повестки на церемонии вручения паспортов РФ

В Петербурге мигрантам вручили повестки сразу после получения паспортов РФ

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

В Петербурге новые граждане России получили повестки вместе с паспортом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

На церемонии вручения паспортов присутствовали 11 мигрантов из ближнего зарубежья. На мероприятии они поклялись соблюдать законы Российской Федерации и исполнять обязанности гражданина страны.

После присяги присутствующие в помещении представители военных комиссариатов вручили новым гражданам России повестки о постановке на воинский учет.

Ранее в Челябинске суд лишил двух мигрантов гражданства РФ. Причиной такого решения стало то, что оба предоставили о себе ложные данные и таким образом уклонились от службы.

Ранее в Москве двоих россиян лишили гражданства за торговлю наркотиками.

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