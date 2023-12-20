Судебные приставы арестовали 236 игрушечных роботов россиянина

У жителя Перми и хозяина музея игрушек-роботов изъяли 236 моделей модели мультипликационных героев. Об этом сообщили на сайте регионального управления судебных приставов.

По данным ведомства, виной всему большие долги россиянина по коммунальным платежам и кредитам.

Игрушки вернут пермяку только после уплаты всех долгов, отметили приставы. Изъятые игрушки передали представителю взыскателя.

До этого в Мордовии местный житель вернул долг по алиментам ребенку от первого брака. С 2009 года мужчина исправно выплачивал алименты бывшей супруге на содержание дочери. Но в какой-то момент женщина обвинила отца общей дочери в неуплате за три года. Мужчина пошел в суд и доказал, что обвинение было беспочвенным.

Отношения между родителями девочки испортились, и отец действительно перестал переводить деньги на содержание ребенка. Но когда долг по алиментам вырос до 245 тыс. рублей, приставы направили россиянину в кабинет на «Госуслугах» уведомление об ограничении в праве выезда за рубеж.

Ранее стало известно, что российским приставам могут запретить арест имущества при долге менее 30 тысяч рублей.