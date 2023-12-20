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В прокуратуре назвали самый криминальный округ Москвы

«КП»: ЦАО стал самым криминальным округом Москвы

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Shutterstock

Центральный административный округ Москвы стал лидером по количеству преступлений среди других округов столицы в 2023 году, сообщает kp.ru со ссылкой на данные московской прокуратуры за 11 месяцев этого года.

В издании уточнили, что в целом в 2023 году фиксировалось меньшее количество преступлений в сравнении с прошлым годом. В абсолютных цифрах преступлений в центре больше, однако по количеству жителей ЦАО занимает только девятое место, по площади — 11-е.

«Ничего удивительного. В советское время центральный округ также был среди лидеров по количеству преступлений. Да, живет в ЦАО в разы меньше людей, чем в большинстве других округов, но именно в центр едут гулять жители спальных районов, туристы. Здесь много людей. Особенно в выходные и праздники. Это и привлекает преступников, воришек всяких. В толпе намного проще сделать свои дела и затеряться», — объяснил ветеран МУРа, руководитель Центра по кибербезопасности Алексей Лобарев.

15 декабря Следственный комитет России предложил лишать приобретенного российского гражданства при совершении доказанных в суде любых тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее кабмин предложил ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступления.

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