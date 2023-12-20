В Волгограде ограничили работу аэропорта

В аэропорту Волгограда 20 декабря ограничили аэронавигацию, два рейса задержаны. Об этом агентству ТАСС рассказала пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

«На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», — заявила Голодова.

Она рассказала, что из-за ограничений по аэронавигации командир воздушного судна авиакомпании «Победа» (рейс DP6965) решил следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова.

Рейс S72141 авиакомпании «Сибирь» тоже прибудет из Москвы с задержкой, добавила Голодова. Ожидаемое время посадки самолета — 13.40.

Накануне сообщалось, что в Москве в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводили план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлялись в Шереметьево. Аналогичный план задействовали и в международном аэропорту Калуги. Позже все воздушные гавани вернулись к штатному режиму работы.

Обычно план «Ковер» объявляют во время незаконного пересечения воздушных границ или при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Ранее в московском аэропорту нашли замаскированную под сладости посылку с гашишным маслом.