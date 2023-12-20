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Россиянам объяснили, как справиться с эмоциональным выгоранием в конце года

Психолог Мотева: осознание своего состояния поможет справиться с выгоранием

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Прежде всего для того, чтобы справиться с эмоциональным выгоранием в конце года, нужно осознать и озвучить свое состояние. Об этом «Москве 24» рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталья Мотева.

«В этот момент человек признает, что чувствует, а не игнорирует эмоции. Например, он говорит: «Я испытываю злость» — и сразу как бы отделяет себя от эмоции, снижая уровень ее интенсивности. Таким образом, он напоминает себе, что это лишь временное состояние, а не постоянная черта его личности», — отметила психолог.

После этого эксперт рекомендует попытаться выявить причины выгорания и потребности, скрытые за негативными чувствами. Помочь в регулировании эмоций может также осознание того, что человек может испытывать разные эмоции. Чтобы избежать эмоционального выгорания, важно также найти баланс между работой и личной жизнью, придерживаться здорового питания, нормализовать режим сна и заниматься любыми видами физической активности.

Если же справиться с проблемой самостоятельно не получается, можно обратиться к психологу, заключила Мотева.

Исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что около трети (32%) россиян назвали «выгорание» словом 2023 года в области своей карьеры. «Достижение» выбрали 27% респондентов, а «успех» — 22%.

Ранее были названы признаки профессионального выгорания.

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